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Dünya
AA 27.04.2023 10:43

Polonya'da ormanda bulunan askeri hava aracının kalıntıları araştırılıyor

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, savcıların ve güvenlik personelinin ülkenin merkezindeki ormanlık alanda bulunan bir askeri hava aracının kalıntılarını araştırdığını bildirdi.

Polonya'da ormanda bulunan askeri hava aracının kalıntıları araştırılıyor
[Fotograf: AA]

Ziobro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kalıntıların başkent Varşova'nın yaklaşık 270 kilometre kuzeybatısında yer alan Bydgoszcz kenti yakınlarındaki Zamosc kasabasında bulunduğunu belirtti.

Kalıntıların bölge sakinleri için tehlike oluşturmadığını belirten Ziobro, Gdansk kentindeki bölge savcılığının askeri bölümünün soruşturmayı yürüttüğünü, uzmanlar, polis ve istihbarat ajanlarının da soruşturmaya dahil olduğunu ifade etti.

Yetkililer ne tür bir ekipman bulunduğuna dair detay paylaşmadı.

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