Yangın, Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan bir gökdelenin üst katlarında gece saatlerinde çıktı. Yerel medya, yangının, gökdelenin 23, 24, 25 ve 26’ncı katlarına yayıldığını; 120 itfaiye personelinin yangına müdahale ederek kontrol altına aldığını duyurdu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı belirtilirken; itfaiye ekiplerinin, gökdelenin üst katında yapılan inşaatta kullanılan tahtaların yanması sonucu yangın çıktığı ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

Kaynak: DHA