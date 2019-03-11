Polonya’nın güneyinde bulunan Silezya bölgesinde meydana gelen şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 400 bin ev elektriksiz kaldı, 100'den fazla evin çatısı da zarar gördü. Ayrıca, birkaç kişinin de şiddetli rüzgâr dolayısıyla devrilen ağaçların altında kalarak yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yerel medyada yer aldı.

Kurtarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklama göre, hafta sonu boyunca etkili olan şiddetli rüzgar elektrik hatlarına zarar verirken, birçok ağacın da devrilmesine neden oldu.

Kaynak: DHA