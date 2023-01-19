Polonya'nın başkenti Varşova'da açıklamalarda bulunan Blaszczak, yarın Almanya'da Ukrayna'ya ilişkin bir toplantı yapılacağını ifade etti.

Blaszczak, Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi durumunda daha da ileri gideceği uyarısında bulunarak bu nedenle Polonya Silahlı Kuvvetlerini sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

Polonya'nın Ukrayna'yı sürekli desteklediğinin altını çizen Blaszczak, "Diğer ülkeleri Ukrayna'ya desteğe davet edeceğiz. Ukrayna, en az bir tugay gücündeki tankların transferi ile desteklenmeli. Bu nedenle ülkeler arasında bir koalisyona ihtiyaç var. Umarım Almanya teknik altyapıya sahip bir tank üreticisi olarak fikrini değiştirir ve koalisyona katılır." değerlendirmesinde bulundu.

Blaszczak, Ukrayna'nın tanklarla desteklenmesinin ülkeye gerçek anlamda yardımcı olacağını ifade ederek, "Polonya gerçekten Ukrayna'ya yardım ediyor ancak bunu sembolik olarak yapan ülkeler var. Bizim görevimiz, başkalarının, Ukrayna'ya yardım etmenin Rusya'yı durdurabileceğinin farkına varmalarını sağlamak. Pozisyonumuz net: Ukrayna desteklenmeli." dedi.