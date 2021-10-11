Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya, Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlamasını kaldırdı
Polonya'nın, Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar, iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu kaldırıldı.
Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.
Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.
Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.
Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, bugünden itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.
Etiketler: Polonya Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Koronavirüs
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