Blaszczak Güney Kore ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun envanterinde bulunan Sovyet döneminden kalma ekipmanın değiştirilmesine yardımcı olmak için Güney Kore'nin "potansiyelini" kullanmak istediklerini duyurdu.

K2 tankları satın almak için Güney Kore ile müzakere yürüteceklerini belirten Blaszczak, Polonyalı uzmanlardan oluşan bir ekibin yakın zamanda müzakereler için Güney Kore'ye gideceğini aktardı.

"MiG-29 ve Su-22 uçaklarını da yenileriyle değiştirmek istiyoruz." ifadesini kullanan Blaszczak, Varşova'nın silahlı kuvvetlerini modernize etmek istediğini söyledi.

Polonya Savunma Bakanlığı da sosyal medyadan Amerikan envanterleri ile uyumlu ekipman aradıklarını ve bu tür ekipmanların Güney Kore tarafından üretildiğini açıkladı.