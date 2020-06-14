CNN International'daki habere göre, Polonyalı askeri yetkililer, koronavirüs salgını sebebiyle sınırda görevli olan personelin yanlışlıkla Çekya'ya girdiğini itiraf etti.

Polonyalı askerlerin, kendi ülkelerinde bulunan kiliseyi ziyaret etmek isteyen Çekyalıları bundan alıkoyduğu ortaya çıktı.

Gelişmeler üzerine Çekya'nın Varşova Büyükelçiliği harekete geçti. Polonya makamlarına "acil eylem" kodlu mesaj gönderildi.

Çekya: Resmi açıklama bekliyoruz

Çekya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Polonyalı mevkidaşlarımız bu olaya bir yanlış anlaşılmanın sebep olduğunu ve düşmanca bir niyetin bulunmadığını bildirdiler. Ancak biz hala resmi bir açıklama bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Polonyalı askerlerin artık bölgede bulunmadığını ve Çekya vatandaşlarının özgürce dolaşabileceğini kaydetti.