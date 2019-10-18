Terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü motosikletle Münbiç'ten Azez'e gönderildiler. Anne M.Ş. ve 12 yaşındaki oğlu, bombalı eylem hazırlığındayken yakalandı. Anne ve oğlunun Azez Emniyet Müdürlüğü'nde anlattıkları, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Anne M.Ş., bomba yüklü motosikleti Azez'de kalabalık bir yere park etmeye zorlandığını söyledi;

"İşsizlik bize çok zor geldi. Biz de ya tünel kazacaktık ya da gidip örgüte katılacaktık. Kaddafi diye birisi var, o benim durumumun çok kötü olduğunu biliyordu. Bana 'Sana bir motosiklet ve 600 dolar harçlık vereceğim, motosikleti Azez’e kadar götürüp kalabalık bir yere bırak' dedi. Bu işi istemiyorduk, kaçmaya çalıştık ama bırakmadılar."

Anne M.Ş. ile birlikte yakalanan 12 yaşındaki oğlu da terör örgütünün kaçırdığı kardeşlerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi;

"Ya kardeşlerinizi öldürürüz ya da Azez’e gidersiniz. Bu motosikleti Azez’in herhangi bir kavşağına bırak ve bir şahıs gelip alacak' dediler. Biz tekrar döndüğümüzde kardeşimi tuttukları cezaevinden çıkartacaklarını ve 600 dolar para vereceklerini söylediler. 'Ya çocukların ölür ya da motosikleti götürürsünüz' diye anneme baskı yaptılar."

Anne M.Ş. benzer durumdaki ailelerin bir an önce terör örgütünden kaçmalarını istedi.

"Örgüte katılanlar ölüyorlar. Pişmanlık bir işe yaramaz ama insan düştükten sonra kendine geliyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber