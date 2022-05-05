Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'nın Irak'ta yola döşediği mayın can aldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak'ta terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırı yakınına döşediği mayın iki turistin yoldan geçtiği sırada patladı. Patlamada yaralanan Danimarkalı turistlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
Danimarkalı turistler Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısından Irak'a geçiş yaptılar.
Sınırı geçtikten sonra bisikletleri ile ana yoldan saparak yıllardır kullanılmayan bir yola girdiler.
Terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayına basan turistlerden biri ağır yaralandı.
Bisikletçi hayatını kaybetti
İlk yardım ekipleri mayın tehlikesi nedeniyle bölgeye gidemedi. Yaralı bisikletçi olay yerinde hayatını kaybetti.
3 gün önce de aynı yolda örgüt tarafından yola döşenen 200 kiloluk patlayıcı madde güvenlik güçlerince son anda fark edilmiş ve etkisiz hale getirilmişti.
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