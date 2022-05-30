Sözde kültür etkinliği adı altında toplandılar. Örgüt propagandası yaptılar. Terör örgütü PKK yandaşı bir grup, kaydettikleri bu görüntüleri kendi internet sitelerinde paylaştılar.

Zaman zaman sözde kültürel etkinlik adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, bu kez Fransa'nın Marsilya kentinde bir araya geldi. Bu sırada kaydettikleri görüntüler ortaya çıktı.

"Fransız makamlarıyla temas edip, tepkimizi dile getirdik."



Fransa'nın Marsilya şehrinde terör örgütü destekçilerinin yaptığı örgüt propagandasına Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği soruşturma talep etti. Süreci Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/6GlnlesrDL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 30, 2022

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden resmi girişim: Soruşturma talebi

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa makamları nezdinde resmi girişimde bulundu. Söz konusu görüntülere ilişkin soruşturma talep etti.

Terör örgütü sempatizanları iki hafta önce, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıya ilişkin soruşturma, Fransız emniyet teşkilatı bünyesindeki Terörle Mücadele Birimi tarafından başlatılmıştı.