Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef alan hain saldırıları sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir vinci tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

"Terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla vuruldu"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıkalada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu."