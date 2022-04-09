Efsanevi İngiliz Rock grubu Pink Floyd Ukrayna'daki savaşa kayıtsız kalmadı. Grubun üyeleri 30 yıl aradan sonra Ukrayna halkına destek vermek için yeniden toplandı.



Pink Floyd'un “Hey Hey, Rise Up” yani "Ayağa Kalk" isimli şarkısı müzik piyasalarında yerini aldı. Şarkının geliri Ukrayna İnsani Yardım Fonuna bağışlanacak.

Ukraynalı şarkıcıdan ilham aldılar



Grubun yeni şarkısının ilham kaynağı Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk...



Khlyvnyuk'un sosyal medyada yayınladığı şarkısını gören grup üyelerinden David Gilmour aldığı şarapnel yarası nedeniyle tedavi gören Ukraynalı şarkıcı ile temasa geçti.



Ve yeni şarkının temelleri atılmış oldu. Grubun yeni şarkısında Ukraynalı şarkıcının sözlerine yer verildi.

Pink Floyd'un üyeleri, en son 1994 yılında "The Division Bell" isimli albüm için bir araya gelmişti.Gruptan 1980'lerde ayrılan solist Roger Waters'ın ise bu projede yer almıyor.