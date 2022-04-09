Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pink Floyd üyeleri Ukrayna’ya yardım için 30 yıl sonra bir araya geldi
Efsane, Ukrayna için müzik dünyasına geri döndü. Pink Floyd'un üyeleri 30 yıl aradan sonra Ukrayna için besteledikleri şarkı için bir araya geldi. Dünyaca ünlü müzik grubu dün piyasaya çıkan şarkılarının gelirini Ukrayna halkına bağışlayacak.
Efsanevi İngiliz Rock grubu Pink Floyd Ukrayna'daki savaşa kayıtsız kalmadı. Grubun üyeleri 30 yıl aradan sonra Ukrayna halkına destek vermek için yeniden toplandı.
Pink Floyd'un “Hey Hey, Rise Up” yani "Ayağa Kalk" isimli şarkısı müzik piyasalarında yerini aldı. Şarkının geliri Ukrayna İnsani Yardım Fonuna bağışlanacak.
Ukraynalı şarkıcıdan ilham aldılar
Grubun yeni şarkısının ilham kaynağı Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk...
Khlyvnyuk'un sosyal medyada yayınladığı şarkısını gören grup üyelerinden David Gilmour aldığı şarapnel yarası nedeniyle tedavi gören Ukraynalı şarkıcı ile temasa geçti.
Ve yeni şarkının temelleri atılmış oldu. Grubun yeni şarkısında Ukraynalı şarkıcının sözlerine yer verildi.
En son 1994'te bir araya gelmişlerdi
Pink Floyd'un üyeleri, en son 1994 yılında "The Division Bell" isimli albüm için bir araya gelmişti.
Gruptan 1980'lerde ayrılan solist Roger Waters'ın ise bu projede yer almıyor.
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