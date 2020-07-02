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Peru'da son 24 saatte 183 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 860'a yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 264 artarak 288 bin 477'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 178 bin 245 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.
Etiketler: Peru koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 02:02
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