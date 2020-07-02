Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 860'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 264 artarak 288 bin 477'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 178 bin 245 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.