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Peru'da son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 223'e yükseldi.
Vaka sayısının 2 bin 511 artarak 257 bin 447'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 145 bin 320 oldu.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: Peru koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 01:19
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