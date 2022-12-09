Peru Yüksek Yargıcı Juan Carlos Checkley, açıklamasında, Castillo'nun anayasal düzeni ihlal ettiğini belirterek, 7 günlük geçici gözaltı kararı alındığını söyledi.

Duruşma sırasında Başsavcı Yardımcısı Marco Huaman, Castillo'nun Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu belirterek, "yüksek kaçma olasılığı" olduğunu kaydetti.

Duruşmaya çevrim içi olarak katılan Castillo'nun avukatı Victor Perez ve eski Başbakan Anibal Torres, eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya karşı zorlayıcı bir yol kullanılmadığını ancak yasaların açıkça ihlal edildiğini savundu.

Perez, Castillo'nun ulusal sesleniş konuşmasında isyan suçu gerektirecek silahlı ayaklanma çağrısı yapmadığını dile getirerek, "Müvekkilimin mesajındaki ifadeleri isyan suçu teşkil etmez. Bir insan, itham edildiği suçları işlememişken nasıl kaçmak ister." ifadesini kullandı.

Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Neler olmuştu?

Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.

Castillo'nun kararı hükümetinde istifaları getirdi

Castillo'nun kararından sonra Dışişleri, Ekonomi ve Maliye, Adalet ve İnsan Hakları, Çalışma, Eğitim, İletişim ve Ulaştırma bakanları istifa etmişti.

Ordu ve polis, mevcut anayasal düzene bağlı kalacak

Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtilmişti.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.

Peru'da Kongre, Castillo'yu görevden aldı

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Cezaevine götürüldü

Castillo, polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, dün başkent Lima'ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesine götürülmüştü.

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.

Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.