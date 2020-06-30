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Peru ve Kolombiya'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs (COVID) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 9 bin 504'e, Kolombiya'da ise 3 bin 223'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 187 kişi yaşamını yitirdi.
Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 504'e çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 946 artışla 282 bin 365'e ulaştı.
Virüsü atlatan kişi sayısı toplam 171 bin 159 oldu.
Kolombiya
Kolombiya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi.
Toplam can kaybı 3 bin 223'e çıktı.
Vaka sayısının 3 bin 274 artarak 95 bin 43'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da bin 674 artarak, 39 bin 954 olarak kaydedildi.
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