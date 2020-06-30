Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 187 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 504'e çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 946 artışla 282 bin 365'e ulaştı.

Virüsü atlatan kişi sayısı toplam 171 bin 159 oldu.

Kolombiya

Kolombiya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam can kaybı 3 bin 223'e çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 274 artarak 95 bin 43'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da bin 674 artarak, 39 bin 954 olarak kaydedildi.