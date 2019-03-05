ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), mart ayı silah savunma ihalelerine ilişkin raporunu yayımladı.

İhale bedeli 945 milyon 900 bin dolar

Raporda dikkat çeken detay ise Pentagon'a bağlı Füze Savunma Ajansının Lockheed Martin'e Suudi Arabistan adına verdiği ihale oldu.

Raporda, "sonuçlandırılmamış ihali işlem" olarak tanımlanan ihale için verilen bedelin 945 milyon 900 bin dolar olduğu belirtildi.

İhalenin süresinin ise 28 Şubat 2019 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında olduğu belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın 26 Kasım'da, ABD'nin daha önce 44 Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) sistemi için verdiği 15 milyar dolarlık teklifini kabul ettiği kaydedildi.

'Kaşıkçı cinayetinin baskısından kurtulmak için' iddiası

Bedeli Suudi Arabistan'dan tahsil edilecek olan bugünkü ihalenin ise ABD'nin teklifinin ilk aşaması olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Washington'un Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik baskısından kurtulmak için ABD'nin THAAD teklifini kabul ettiği iddia ediliyor.

Kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü.

Cinayetin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın isimlerce işlenmiş olması Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini azmettirdiği yorumlarına neden oldu.

ABD Kongresi Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda baskı uygularken ABD Başkanı Donald Trump ise Riyad'la yaptığı silah anlaşmalarını öne sürerek Bin Selman'ın üzerine gitmemeyi tercih ediyor.

Kaynak: AA