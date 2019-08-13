ABD Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, güvenli bölge konusunda yazılı açıklamada bulundu.

Sözcü Robertson, "Türkiye'deki askeri yetkililer NATO müttefikimiz ile koordinasyon halinde. Bu koordinasyonu desteklemek için yakın zamanda daha fazla askeri personel Türkiye'ye intikal edecektir." ifadelerine yer verdi.

Pentagon, güvenli bölge konusunda açıklama yaptı. Daha fazla askeri personelin Türkiye’ye intikal edeceğini belirtti. Açıklamanın detaylarını @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/uT5QzhT6VR pic.twitter.com/xs0v2SIvIC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2019

Binbaşı Robertson, intikal tarihi ve askerlerin sayısı hakkında ayrıntı vermedi.

'Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz'

Robertson, Türkiye sınırında oluşturulacak güvenlik mekanizması ile Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemenin amaçlandığını belirtti.

Sean Robertson ayrıca, NATO müttefiki ve küresel koalisyonun bir parçası olan Türkiye ile DEAŞ'ı yok etmek için birlikte çalışmaya bağlı olduklarını ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarını da kaydetti.

Kaynak: TRT Haber