Puslu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2025 09:01

Pentagon'da, tasarruf uygulamaları kapsamında işten çıkarmaların yakında başlaması bekleniyor

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) yakın süre içinde, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) işten çıkarma çalışmalarına başlamasının beklendiği bildirildi.

Pentagon'da, tasarruf uygulamaları kapsamında işten çıkarmaların yakında başlaması bekleniyor

Washington Post'un, "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberinde, DOGE üyelerinin Pentagon'a bugün yaptığı ziyaretin ardından, "binlerce kişinin" işten çıkarılmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İsminin gizli tutulmasını isteyen 5 görevli, Pentagon kurumlarından, bünyelerinde çalışan ve "henüz deneme süresini doldurmamış kişilerin" listelerini sunmaları talimatının verildiği bilgisini paylaştı.

DOGE'un tasarruf uygulamalarının geniş çapta yürütülmesi durumunda, bundan, Pentagon'da "araç bakımından sorumlu kaynakçılardan, ofislerdeki idari personele ve son derece uzmanlaşmış silah programlarını denetleyen mühendislere kadar" binlerce sivil çalışanın etkileneceğine dikkati çekildi.

840 milyar dolardan fazla bütçesi olan Savunma Bakanlığının, ABD'nin en büyük federal kurumu olduğu, Pentagon'da, çeşitli alanlarda, aralarında gazilerin de bulunduğu 950 bin sivil çalışanın istihdam edildiği kaydedildi.

Trump, 9 Şubat Pazar günü Fox News'e verdiği mülakatta, "Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve suistimal bulacağız. Biliyorsunuz, halk beni bunun için seçti." şeklinde konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat Salı günü Almanya'nın Stuttgart kentini seyahatinde, Pentagon'u kastederek, "Genel merkezde ele alınması gereken israflar, işten çıkarmalar ve personel sayıları var. Buna hiç şüphe yok." ifadelerine yer vermişti.

ABD hükümeti, Savunma Bakanlığı kurumlarından, deneme sürecindeki çalışanlarının listesini 18 Şubat Salı günü sonuna kadar teslim etmelerini istemişti.

ETİKETLER
Pentagon ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
NASA: 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 3,1'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Lojistik ve taşımacılık sektörü 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyor
10:34
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için sahaya çıkacak
10:29
"Market fiyatlarını karşılaştır" sitesine büyük ilgi: 1,7 milyon kişi baktı
10:28
İsrail, Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldı
10:26
'Yenidoğan çetesi' davasında 3. duruşma
10:30
Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kaleiçi geceyarısı görüntülendi
Kaleiçi geceyarısı görüntülendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ