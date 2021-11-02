ABD Savunma Bakanlığı'dan (Pentagon), Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 görüşmelerine dair açıklama geldi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çözüm bekleyen F-35’ler, G20 Liderler zirvesinde masadaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Joe Biden, Roma’daki kritik görüşmede bu konuyu da ele aldı.

En üst düzeydeki bu temasın yanı sıra iki ülkenin savunma yetkilileri de görüşmelerini sürdürüyor.

"Oldukça profesyonel ve verimli bir görüşmeydi"

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu görüşmelere ilişkin, Türk ve Amerikan savunma yetkililerinin F-35 programına ilişkin Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. "Oldukça profesyonel ve verimli bir görüşmeydi." dedi.

Sözcü, Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

"İttifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

