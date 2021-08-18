Pentagon Sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanlığının Amerikalılara sıraya girip havalimanına nasıl gidecekleri konusunda tavsiyede bulunan bir mesaj yayınladığını bildirdi.

Afganistan'da bekleyen tüm Amerikalıları başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönlendiren Sözcü, "Uçuş işlemlerini yaptırmak için havalimanına hareket etmeye başlayabilirler." dedi.

Pentagon Sözcüsü daha önce, Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini bildirmişti.