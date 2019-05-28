Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong’da düzenlenen bir müzayedede, birbirinden değerli çok sayıda mücevher satışa çıkarıldı.

Değeri milyon dolarları bulan ince işçilik ürünü birçok takı yeni sahiplerine ulaştı.

Programda en çok dikkat çeken ise, pembe elmas “Ciklet” oldu. Göz kamaştıran elmas, ismi açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 7,5 milyon dolara satın alındı.

Müzayedeye ev sahipliği yapan Christie’s firmasının Orta Doğu ve Afrika temsilcisi François Curiel, “Bu parça en güçlü pembe elmaslardan biri. Belki de 50 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en iyisi” dedi.

Firmanın Asya sorumlusu Vickie Sek ise, elmas hakkında, “Kusursuz bir yapıya sahip. Rengiyle de gerçekten cikleti andırıyor. Bu sebeple de birçok kişinin ilgisini çekti” diye konuştu.

Kaynak: Reuters