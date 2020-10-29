29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pekin’de düzenlenen bir törenle kutlandı. Törene Pekin Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajıyla devam etti.



Öte yandan törende duygulu anlarda yaşandı.

Törende Pekin Kara Kuvvetleri Ataşesi Yarbay Mehmet Ekizer, kendisine Urfa’da verilen ve Barış Pınarı Operasyonu'nda birliğinin kullandığı bayrağı Urfalı Büyükelçi Emin Önen’e hediye etti.

Anlamlı hediye karşısında Büyükelçi Önen duygulu anlar yaşadı.