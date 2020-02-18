Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 869’a yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı.

Başkent Pekin'de ise binlerce insanla dolu merkez mahalleler, normal mesai düzenine geçilmesine rağmen hala boş.

Salgın insan hayatından ekonomiye Çin'de hayatın tamamını etkilemeye devam ediyor.

Aylardır küçük büyük birçok işletme kapalı. İnsanlar tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Birkaç market dışında neredeyse tüm işletmeler kapalı.

Salgının ülke ekonomisine etkisi her geçen gün artarak sürüyor.

İşletmele sahiplerinin birçok yeni yıl tatili için gittikleri memleketlerinden geri dönmüş değil.

Pekin’de iş gücünün büyük çoğunluğunu da bu göçmen işçiler oluşturuyor. Göçmenler iş başı yapmadan hayatın normale dönmesi mümkün gözükmüyor.



Salgından kaynaklanan ekonomik fatura kabardıkça, Çinli liderler salgını önlemek ve ekonomiyi normale döndürmek arasında sıkışıyor.



Ekonomik hayat salgın tam kontrol altına alınmadan canlanırsa, yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşma ihtimali de oldukça yüksek.

Dükkanlar kapalı kaldıkça zaten borç yükü altında ezilen Çin ekonomisi daha da istikrarsız hale gelebilir.

