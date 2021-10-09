Guardian gazetesinin isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, NSO Group'un, müşteri ülkelerin yazılımı İngiltere'nin uluslararası telefon kodu olan 44'lü numaralara karşı kullanmasını engelleyen bir değişikliğe gittiği belirtildi.

Haberde, şirkete yakın bir kaynağın, "Pegasus sistemini tüm müşterilerimize tamamen kapattık. Gece yarısı hiçbir müşterimizin İngiltere numaraları üzerinde çalışamayacağına dair hızlı bir güncelleme yayınladık." dediği aktarıldı.

Kararın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski karısının ve avukatlarının telefonlarının casus yazılım Pegasus'la hacklettiğinin belirlenmesi üzerine ağustos ayında alındığı kaydedildi.

Pegasus casus yazılımı, terör ve organize suç örgütlerine karşı kullanılmak üzere devletlere satılıyor. Yazılım, bir kişinin telefonunun kontrolünü gizlice ele geçirme, kişisel verileri çalma veya ses kaydetme özelliğine sahip. Yazılım, hedef kişinin herhangi bir uygulama kurmasına veya bağlantıya erişim sağlamasına gerek kalmadan telefona sadece bir kısa mesaj göndererek kullanılabiliyor.