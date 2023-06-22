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Dünya
AA 22.06.2023 15:51

Paris'te meydana gelen patlamada yaralı sayısı 50'ye çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde dün bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 50'ye yükseldi.

Paris'te meydana gelen patlamada yaralı sayısı 50'ye çıktı

Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı dün Paris'in 5. bölgesinde meydana gelen patlamada 6'sı ağır toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Savcılık, enkazın altında 1 kişinin hala arandığını kaydetti.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde bir binada gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Paris Savcılığı, patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini ve olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, patlama nedeniyle binada yangın çıktığını ve çevredeki birçok evin camının kırıldığını, enkaz altında aramaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alındığını dile getirmişti.

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