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Dünya
AA 29.05.2024 00:42

Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi
[Fotograf: AA]

Parisliler, İsrail'in Refah'ta zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampını 26 Mayıs'ta bombalamasına tepki göstermek için gösteri yaptı.

Filistinlilerle dayanışma amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

Yağmura rağmen gösteriye devam eden eylemciler, ellerinde "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "Filistin yaşayacak" ve "Tüm gözler Refah'ın üzerinde" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler arasında muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Sebastien Delogu'nun yanı sıra birçok muhalif siyasetçi yer aldı.

Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası
Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası

Bazı göstericiler, Cumhuriyet Meydanı'nın ortasında bulunan heykelin üzerine çıkarak Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Çok sayıda kişi eyleme başına veya omuzlarına Filistin kefiyesi takarak katılım gösterdi.

"Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Bu bir savaş değil, soykırımdır" ve "Gazze, Paris seninle" sloganları atan eylemciler, gösteri sırasında ellerini yumruk yaparak havaya kaldırdı.

Eylemciler, Fransız hükümetinin İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası alan Milletvekili Delogu gösteride alkışlarla karşılandı. Delogu, eylem sırasında da Filistin bayrağı taşıdı.

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