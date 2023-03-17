Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grevi 12 gündür devam ediyor.

Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin ton çöp yığıldığını açıkladı.

Öte yandan, ülkenin Niort kentinde emeklilik reformu karşıtları iktidar grubuna yakın milletvekilli Bastien Marchive'nin bürosunun önüne çöp döktü.