Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki Kuzey Tren garında yerel saatle 07.00 civarında bıçaklı bir kişinin polise saldırdığını duyurdu.

Darmanin, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, RMC radyosunda yaptığı açıklamada, olayı şu an terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini ifade etti.

Bıçakta polise hakaret içeren sözler yazıyordu

Fransız basınındaki haberlerde, polisin saldırganı etkisiz hale getirmeden önce birçok kez bıçağı elinden bırakma uyarısında bulunduğu söylendi.

Bıçağın 30 santimetre uzunluğunda olduğu ve üzerinde polise hakaret içeren yazının bulunduğu bilgisi verildi.