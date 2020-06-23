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Paris Belediye Başkanı Hidalgo koronavirüse yakalandı
[Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo | Fotoğraf: AFP]
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hidalgo, BFM Paris kanalına, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini bildirdi.
Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti.
Fransa'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.
Etiketler: Anne HidalgoSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:51
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