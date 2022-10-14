Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 01:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Papua Yeni Gine yakınlarındaki New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 100 km derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem
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