Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Papa'nın Lübnan ziyareti sağlık sebeplerinden dolayı ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, sağlık sebeplerinden dolayı haziran ayında Lübnan'a planladığı ziyareti erteledi.
Lübnan Turizm Bakanı ve Papa'nın Ziyaret Hazırlıkları Komite Başkanı Velid Nassar, konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Nassar, "Vatikan, Papa'nın kararlaştırılan Lübnan ziyaretini erteleme kararını resmi olarak Lübnan makamlarına iletti. Ziyaretin yeni tarihi belirlenince hemen duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.
Papa'nın yurt dışı ziyaretleri ve programlarının sağlık sebeplerinden ötürü ertelendiğini vurgulayan Nassar, Papa'ya şifa dileklerini ifade etti.
Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, 5 Nisan 2022'de Papa Franciscus'un haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Etiketler: Lübnan
Son Haberler
- 20:17
- 20:38
- 20:10
- 19:48
- 20:06
Sıradaki Haber
AB, Macaristan'la enerji yaptırımlarını görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz