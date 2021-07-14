Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın bu sabah saatlerinde Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildiğini bildirdi.

Bruni, Papa'nın Vatikan'a dönmeden önce Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na giderek ameliyatının iyi geçmesi dolayısıyla dua ettiğini ve ardından Vatikan'a geldiğini belirtti.

Ruhani lider, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 4 Temmuz Pazar günü operasyon geçirmişti.