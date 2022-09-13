Kazakistan'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Papa Franciscus, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

Ardından Papa için Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da resmi tören düzenlendi.

Tören sonrası Papa Franciscus ile Tokayev, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, dinler arası uyumun ve diyaloğun geliştirilmesindeki güncel konuların yanı sıra Kazakistan ile Vatikan arasındaki iş birliğinin perspektifleri ele alındı.

Tokayev, görüşmede, Papa’nın Kazakistan'e ve genel olarak Orta Asya'ya yaptığı ilk ziyaretinin, dünyadaki mevcut jeopolitik gerilim zemininde gerçekleşmesiyle de önemli olduğunu dile getirdi.

Resmi görüşme sonrası Tokayev ile Papa Franciscus, Kazakistan Merkez Konser Salonu’na geldi.

Papa Franciscus, burada Kazakistan'daki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile başkent Nur Sultan’daki yabancı diplomatik misyon temsilcilerine hitap etti.

Yaklaşık 150 farklı etnik grubun yaşadığı Kazakistan’ın söz konusu özellikleriyle bir “buluşma ülkesi” olduğunu belirten Papa, ülkede ölüm cezasının kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Mevcut jeopolitik gerilimde uluslararası topluma yoğunlaştırılmış diplomatik çaba çağrısında bulunan Papa, şunları kaydetti:

“Düşmanlığı artırmamayı ve karşıt blokları güçlendirmeyi bırakmanın zamanı geldi. Uluslararası düzeyde halklar arasında karşılıklı anlayışı ve diyaloğu geliştirebilecek ve çok taraflılığı güçlendirme arzusu olan 'Helsinki ruhunu' canlandırabilecek, yeni nesillere özen gösteren daha istikrarlı ve barışçıl bir dünya inşa edebilecek liderlere ihtiyacımız var”

Papa Franciscus, Kazakistan’daki ziyareti kapsamında 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi’ne katılacak ve başkent Nur Sultan’da ayin düzenleyecek.​​