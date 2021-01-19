Koronavirüs salgını zengin Japonya'daki gizli yoksulluğu ortaya çıkardı. Başkent Tokyo'da hayır kurumları, yoksullar için gıda paketi dağıtıyor.

46 yaşındaki işsiz Yichiro da hayır kurumlarının verdikleriyle karnını doyuranlardan biri. Zor durumda olduğunu söyleyen Yichiro, “Burayı nasıl bulacağımı bilmiyordum. Bir süredir duş almadığını düşündüğüm insanları takip ettim ve buraya geldim" dedi.

Birçok insanın tren istasyonlarında ve karton kutularında uyuduğunu söyleyen Yichiro, “Bazıları açlıktan ölüyor. Çoğu aç kalıyor ve bazıları açlıktan ölüyor. Eskiden de evsizleri gördüm, ama şimdi bu durumda birçok genç var. Japonya'da bunlar medyada pek yer almıyor” diye konuştu.

Gıda paketleri Tokyo’daki hayır kurumları tarafından dağıtılıyor

Yakın zamana kadar bir inşaat işçisi olarak çalışan Yichiro ve onun gibi birçok Japon bu yardımlardan yararlanıyor.

Yardım gönüllüsü Ren ise dikkatleri artan sayılara çekiyor. Kuyruğa girenlerin sayısının 209 olduğunu gördüklerini belirten gönüllü, “Bu gördüğümüz en yüksek sayı. Bu günlerde gelenlerin sayısı, geçen yıl aynı zamanlarda yardım arayanların sayısının 2 buçuk katı kadar" şeklinde konuştu.

Çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı düşük ücretler ve kolayca feshedilebilecek sözleşmelerle düzenli olmayan işlerde çalışıyor.

Ülkede 10 milyondan fazla insan yılda 19 bin doların altında bir gelirle yaşıyor. Ekonomistler, son altı ayda yarım milyon Japon'un işini kaybettiğini belirtiyor.