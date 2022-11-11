Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi (SİNAPROC), yoğun yağış ve rüzgarın nehirlerde taşmaya yol açabileceğini belirterek Veraguas, Los Santos, Herrera, Chiriqui, Darien ve Panama şehirlerinde sarı alarm ilan edildiğini duyurdu.

Nehir havzalarında çok sayıda kasabanın olduğunu hatırlatan SİNAPROC, ani su baskınları ve heyelan riskine karşı halka uyarılarda bulundu.

"Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi" masasını kurduklarını kaydeden SİNAPROC, olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesi için yerel yönetimlerle koordinasyon halinde olacaklarını söyledi.

11 Ekim'de en az 30 kişi ölmüştü

Panama'da her yıl şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında birçok kişi hayatını kaybederken aynı zamanda ciddi maddi hasarlar yaşanıyor.

Orta Amerika ülkelerinde, en son 11 Ekim'de meydana gelen Julia Kasırgası ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.