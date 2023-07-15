Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.07.2023 07:01

Panama'da 2,3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2,3 ton kokain ele geçirildi.

Panama'da 2,3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Yetkililer, Pasifik ve Karayip kıyılarında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, İspanya'ya gönderilmek üzere 2,3 ton uyuşturucuya el konulduğunu bildirdi.

Uyuşturucu maddelerinin bir kısmının Ekvador'un Guayaquil kentindeki konteynerler aracılığıyla ülkeye getirildiği tespit edildi.

Kokainin Panama üzerinden İspanya'nın Valencia limanına gönderilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında çıkan haberde, yıl başından bu yana uyuşturucu örgütlerine yönelik 66 operasyonun icra edildiği ve 108 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortaklığında 29 Nisan'da Karayip Denizi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,5 ton kokain ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İsrail'de 106 yedek asker gönüllü askerliği bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
06:46
Kocaeli'de iki servis minibüsü çarpıştı
06:36
İkinci el araç sıfır liste fiyatının üstünde satılamayacak
06:30
Çankırı'da çoban gölette boğuldu
05:46
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
02:42
Atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
FOTO FOKUS
Yurt dışındaki temsilciliklerde 15 Temmuz törenleri düzenlendi
Yurt dışındaki temsilciliklerde 15 Temmuz törenleri düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ