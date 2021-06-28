Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, söz konusu haberleri asılsız ve yanıltıcı olarak nitelendirdi.

Çavdri, Başbakan Han'ın Eski Danışmanı Buhari'nin İsrail’i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarındaki iddiaları reddederek, İsrail’e böyle bir ziyaretin gerçekleşmediğini açıkladı.

Pakistan'ın konuyla ilgili ilkesel duruşunda bir değişiklik olmadığına dikkati çeken Çavdri, İslamabad'ın daima 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile iki devletli çözüme vurgu yaptığını kaydetti.