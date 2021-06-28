Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'dan İsrail ile görüşme iddialarına ret açıklaması
[Fotoğraf: Arşiv]
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Başbakan İmran Han'ın Eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarında çıkan iddiaları reddetti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, söz konusu haberleri asılsız ve yanıltıcı olarak nitelendirdi.
Çavdri, Başbakan Han'ın Eski Danışmanı Buhari'nin İsrail’i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarındaki iddiaları reddederek, İsrail’e böyle bir ziyaretin gerçekleşmediğini açıkladı.
Pakistan'ın konuyla ilgili ilkesel duruşunda bir değişiklik olmadığına dikkati çeken Çavdri, İslamabad'ın daima 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile iki devletli çözüme vurgu yaptığını kaydetti.
Etiketler: Pakistan İsrail Filistin Devleti
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