Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan bölgelerinde ayrı ayrı operasyon düzenlediği belirtildi. Çıkan çatışmalarda 5 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun açıklamasında militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Veziristan'da 8 Mart'ta 9 militan etkisiz hale getirilmişti.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.