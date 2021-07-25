Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da yurt içi hava yolu seyahatleri için aşı zorunluluğu
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için COVID-19 aşısı zorunluluğu getirdi.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda COVID-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.
Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan COVID-19 aşısı olmaları talep edildi.
Vaka sayısı 1 milyon bin 875
Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1 milyon bin 875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.
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