Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda COVID-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan COVID-19 aşısı olmaları talep edildi.

Vaka sayısı 1 milyon bin 875

Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1 milyon bin 875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.