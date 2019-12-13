Dünya
Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı: 15 ölü13 Aralık 2019 Cuma 12:07 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 12:13
Pakistan'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından iki aracın da alev aldığı belirtilirken, 15 kişinin öldüğü duyuruldu.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Muslim Bagh bölgesinde meydana geldi.
Yolcu otobüsü ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev aldı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti.
Yapılan incelemede, kamyonetin akaryakıt taşıdığı; kaza sonrası dökülen yakıtın alev alarak yangına neden olduğu belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Etiketler: otobüs yangını belucistan Pakistan