Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 23 ölü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu en az 23 kişi öldü, 30’un üzerinde kişi yaralandı.
Eyaletin Kuzdar bölgesinde bir yolcu otobüsünün keskin bir viraja aşırı hızlı girmesi nedeniyle devrildi.
Yetkililer, kazada en az 23 kişinin öldüğünü, 30’un üzerinde kişinin yaralandığını duyurdu.
Otobüsün kapasitesinin üstünde yolcu aldığı, aracın üstünde dahi yolcuların bulunduğu aktarıldı.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 19:31
- 19:16
- 19:27
- 19:28
- 18:59
Sıradaki Haber
Gannuşi'ye ''suikast tehdidi'' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz