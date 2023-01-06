Ulusal basındaki haberlere göre, Lakki Marvat bölgesinde motosikletli teröristler emniyet mensuplarına saldırdı.

2 polisin öldüğü saldırıyı TTP üstlendi.

Terör saldırıları arttı

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.