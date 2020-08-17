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Pakistan'da tekne alabora oldu: 10 ölü
[Fotoğraf: AA]
Pakistan'ın güneyinde yerli turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü.
Polis, olayın, Keenjhar Gölü'nde meydana geldiğini ve teknenin aşırı yüklü olduğunu açıkladı.
Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Etiketler: Pakistan tekne alabora olduSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:27
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