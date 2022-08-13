Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan’da sel felaketi: 8 ölü
[Fotograf: AP]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Ülkenin Belucistan eyaletinde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini açıkladı.Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eylaleti ile Gilgit Baltistan bölgesi arasında sel nedeniyle ulaşımın durduğu aktarıldı.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde Pakistan’ın Sind eyaletinde şiddetli yağışların devam edeceğini duyurdu.
Sind eyaletine bağlı Karaçi şehrinde ise sel nedeniyle su altında kalan yollarda araçlar zor anlar yaşadı.
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