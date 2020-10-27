Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi.

Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi.

Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.

Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.