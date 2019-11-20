Muhalefet heyetinin sözcüsü Ekrem Han Durrani, yaptığı basın açıklamasında, eylemlerin amacına ulaştığını ve günlük hayatın daha fazla etkilenmemesi adına eylemleri durduracaklarını duyurdu.

Protestoculara sabah saatlerinden başlayarak kapattıkları yolları açma emri verdiklerini kaydeden Durrani, eylemlerin hükümet üzerinde yeteri kadar baskı kurduğunu, bunun sonucu olarak da eski Başbakan Navaz Şerif'e yurt dışına çıkış izni verildiğine işaret etti.

Durrani, muhalefet heyetinin ortak Pakistan Seçim Komisyonu'na başkan önereceğini de vurguladı.

Protestoların başını çeken İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman da Bannu kentinde yol kapatan eylemcilere yaptığı konuşmada, protestolara vatandaşların hayatını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için son verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA