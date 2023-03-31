Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da kumanya dağıtımında izdiham: 11 kişi öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Pakistan’ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.
Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.
Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Pakistan Ramazan Ayı
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