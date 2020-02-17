Pakistan’ın Karaçi kentinde yaşanan kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise solunum şikayetleriyle hastanelere müracaat etti.

Kimyasal gaz sızıntısının Keamari iskelesine demirleyen bir kargo gemisinin yük boşaltması sırasında yaşandığından şüphelenildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.