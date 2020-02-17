Haber Giriş: Kaynak: İHA
Pakistan'da kimyasal gaz sızıntısı 5 kişinin ölümüne sebep oldu
Pakistan’ın Karaçi kentinde kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.
Pakistan’ın Karaçi kentinde yaşanan kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise solunum şikayetleriyle hastanelere müracaat etti.
Kimyasal gaz sızıntısının Keamari iskelesine demirleyen bir kargo gemisinin yük boşaltması sırasında yaşandığından şüphelenildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Pakistan kimyasal gaz sızıntısı kargo gemisiSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 02:04
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