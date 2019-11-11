Dünya
Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü11 Kasım 2019 Pazartesi 02:07 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 02:09
Pakistan'ın Pencap eyaletinde güvenlik görevlilerine ait bir araca düzenlenen saldırıda 2 polis memuru, 2 istihbarat görevlisi ve bir muhbir hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan'da, Polis Sözcüsü Kalim Kureyşi, Rajanpur bölgesinde güvenlik görevlilerine ait bir aracın pusuya düşürüldüğünü belirtti.
Saldırıda 5 kişinin öldüğünü açıklayan Kureyşi, yaşamını yitirenlerin 2'sinin polis memuru, 2'sinin istihbarat görevlisi ve 1'inin muhbir olduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA