Dünya

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

11 Kasım 2019 Pazartesi 02:07 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 02:09

Pakistan'ın Pencap eyaletinde güvenlik görevlilerine ait bir araca düzenlenen saldırıda 2 polis memuru, 2 istihbarat görevlisi ve bir muhbir hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]